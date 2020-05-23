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Haberler Muğla Marmaris'te tekne sahiplerine fırtına nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet

'te tekne sahiplerine fırtına nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet

'nın ilçesinde meteorolojinin fırtına uyarısından dolayı yat ve tekne sahipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf tutuldu.

Marmaris'te tekne sahiplerine fırtına nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet

24.05.2020, 01:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020,01:19

Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre Muğla ve ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği hatırlatılarak, bu nedenle tekne ve yat sahiplerinin teknelerini kontrol edebilmelerine olanak sağlandığı bildirildi.

Yat ve tekne sahiplerine limana gidiş ve gelişlerde kolaylık sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Tekne sahiplerinin teknelerini kontrol amaçlı evleri ile teknelerinin bağlı olduğu yer arasında gidiş gelişlerine kolluk birimlerimiz tarafından izin verilebilecek." ifadelerine yer verildi.

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