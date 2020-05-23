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’nın ilçesine bağlı turistik Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan büyümeden kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla'da orman yangını!

23.05.2020, 10:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020,11:00

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Sarıgerme Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarının ardından olay yerine Dalaman ve Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı havadan iki helikopterin de müdahale ettiği orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

IHA

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