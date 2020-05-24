‘Sakin kent’ unvanlı Akyaka sahili, bu yıl sessizliğe büründü

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi ile ilk defa Akyaka sahili boş kaldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşanan Sakartepe rampasındaki yoğunluk da yerini sessizliğe bıraktı.

Sakartepe Geçidi'nde geçen Ramazan Bayramı'nda havadan çekilen görüntülerde araç trafiğindeki yoğunluk bu bayramda yaşanmazken, seyahat edilmesine izin verilen kişiler dışında trafiğe çıkılmadı.





Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde bu bayramda denizdeki dalgaların sesinden başka ses duyulmuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının büyük oranda uyulduğu Muğla'da Haziran ayı içinde kısıtlamaların kontrollü olarak kaldırılması beklenirken, turizmciler de sahillerin ve tesislerin canlanmasını bekliyor.

İHA