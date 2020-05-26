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Haberler Muğla Çiftçilerden koronaya inat üretim

Çiftçilerden koronaya inat

Korona virüs salgını sonrası tarımsal üretimin aksamaması için çiftçilere yönelik yapılan düzenleme sonrası çiftçilere izni verilmişti. Tarlasında, bahçesinde üretim için çalışmalarını sürdüren Muğlalı çiftçiler, ülkenin kurtuluşunun üretimden geçtiğini söyledi.

Çiftçilerden koronaya inat üretim

26.05.2020, 17:38

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde silajlık mısır, saman ve sebze üreticileri bayramın üçüncü günü tarlalarında ve bahçelerinde üretime ve ekonomiye katkı sunmak için sıcak altında çalışmaya devam ettiler.

Yatağan Bahçeyaka Mahallesi'nden ailesi ile birlikte silajlık mısır üreten vatandaş, "Ülkemizde ekonominin durmaması amacıyla kendi tarlamızda aile bireylerimiz ile ekonominin yürümesi için tarlamızda çalışıyoruz" dedi.

Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nden Kamil Uygun, koronaya inat üretmeye devam edeceklerini söyledi. Uygun, "Korona virüs dünyada ekonomiyi etkiliyor. Etkilediği için de biz inanıyoruz ki, üretim oldukça ülkenin ekonomisi kalkınır diye düşünüyoruz. Ne korona, ne virüs bizi üretimden durdurmaması gerekiyor. Üretici her zaman üretmesi gerekir" dedi.

İHA

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