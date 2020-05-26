Haberler Muğla Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakka haberine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 06.20'de meydana gelen deprem, 24,40 kilometre derinlikte kaydedildi.