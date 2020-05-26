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'te kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara ceza yağdı

'nın ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izinsiz dışarı çıkan, maske takmayan ve aralarında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 motosikletlinin de bulunduğu 26 kişiye toplam 108 bin 466 lira para cezası kesildi.

Marmaris'te kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara ceza yağdı

26.05.2020, 15:51

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Marmarisliler, kurallara uyarak evlerinde izole yaşamı devam ettirdi. Kısıtlama kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 motosikletlinin de aralarında bulunduğu toplam 26 kişiye yürüyerek ve araçlarıyla izinsiz dışarı çıktığı, maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara kişi başı 3 bin 150 lira ve maske takmayan aynı kişilere ise ayrıca 392'şer lira para cezası kesildi. Denetimlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 motosiklet sürücüsüne de ayrıca kişi başı 9 bin lira para cezası kesildi. Motosikletlerine de el konulup, otoparka çekildi. 26 kişiye kesilen toplam para cezasının 108 bin 466 lira olduğu bildirildi.

DHA

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