Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Marmarisliler, kurallara uyarak evlerinde izole yaşamı devam ettirdi. Kısıtlama kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 motosikletlinin de aralarında bulunduğu toplam 26 kişiye yürüyerek ve araçlarıyla izinsiz dışarı çıktığı, maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara kişi başı 3 bin 150 lira ve maske takmayan aynı kişilere ise ayrıca 392'şer lira para cezası kesildi. Denetimlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 motosiklet sürücüsüne de ayrıca kişi başı 9 bin lira para cezası kesildi. Motosikletlerine de el konulup, otoparka çekildi. 26 kişiye kesilen toplam para cezasının 108 bin 466 lira olduğu bildirildi.
DHA
Marmaris'te kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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