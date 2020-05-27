Muğla açıklarında deprem! Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ila 274 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 04.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.