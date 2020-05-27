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açıklarında ! Son depremler

Son dakika haberine göre; 'de 4,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve 'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Muğla açıklarında deprem! Son depremler

27.05.2020, 08:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ila 274 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 04.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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