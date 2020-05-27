Muğla’da mavi bayrak sayısı 117’ye çıktı

Plajlarda deniz suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması, Uluslararası turizm camiası için önemli güvence alanı olarak biliniyor. Bu yıl Türkiye'de 486 plaj, 22 marina ve 7 yat Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, Antalya 211 Mavi Bayrak ile ilk sırada, Muğla 117 Mai Bayrak ile ikinci ve Aydın 37 Mavi Bayrak ile üçüncü sırada yer aldı. Dünyada ise İspanya ilk sırada, Yunanistan ikinci ve Türkiye de en fazla Mavi Bayrak alan üçüncü ülke oldu.





Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Rıza Epikmen "Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Buna karşın 'doğal çevre' olumlu etkilenen nadir alanlardan biri oldu. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri barındıran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen ve güvenilen Mavi Bayrak eko-etiketi bu anlamda önemli rol üstlenecek. Deniz, kum, güneş ağırlıklı gerçekleştirilen kıyı turizminde, normalleşme hazırlıkları sürecinde açıklanan Uluslararası Mavi Bayrak ödüllerinin, insanların turizm tercihlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.





Muğla'da Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Milas, Ortaca ve Ula'da bulunan plajlar bir yıl boyunca Mavi Bayrak asmaya hak kazanırken, Bodrum'dan 3, Marmaris'ten 3 ve Fethiye'de iki Marina, Bodrum ve Fethiye'den de 4 özel yat Mavi Bayrak asmaya hak kazandı. Muğla 2019 yılında 102 plaj, 7 Marina ve bir özel yat mavi bayrak asmaya hak kazanmıştı. Bu yıl plaj sayısında üç, marina sayısında bir ve özel yat sayısında üç artış yaşanarak 2019 yılında toplam 110 olan mavi bayrak sayısı 2020 yılında 117'e çıktı.

İHA