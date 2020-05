Ölüme 2 kala

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan 25 yaşındaki Zeynep gözünü açtığında bir hastane odasındaydı. Neler olduğunu henüz tam hatırlamıyordu. Zor bela yatağından kalkıp hastane tuvaletine gittiğinde, aynaya baktı ve o korkunç yüzle karşılaştı. Moraran yüzü, gözü ile tanınmaz haldeydi.

ONDAN ÇOK KORKUYORDU

Bir çırpıda hatırlayıverdi olanları. Onu bu hale getiren erkek arkadaşıydı. Ayrılık kararına karşı çıkan milli boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülmüştü. Bu kez ona acımayacaktı. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işi onu şikayet etmek olacaktı. Ne olursa olsun, kararını vermiş, ayrılmayı kafasına koymuştu. Dediği gibi de yaptı. Hastane günlerinin ardından soluğu karakolda aldı. Ahmet'i polise şikayet etti. Ahmet'e 15 gün evden uzaklaştırma cezası verildi. Artık rahat bir nefes alabilecek, kabusu haline gelen sevgilisinden 15 günlüğüne de olsa kurtulacaktı ki genç kız yine korkularının esiri oldu. Ertesi gün Ahmet hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Tüm bunlar yaşanalı tam 2 hafta oluyordu.

ARKADAŞLARI UYARMIŞTI

Genç kız anlatana kadar olanlardan arkadaşlarının haberi bile olmamıştı. Ancak yüzündeki yaralar iyileştikten sonra bir arkadaşına açılabilmiş, ona yaşadığı işkence dolu günleri anlatmıştı. Zeynep için endişelenen arkadaşı da bu ilişkiyi bitirmesi için telkinde bulunmuş, yakın çevresi Zeynep'i, "Bugün bunu yapan yarın neler yapmaz" diye uyarmıştı. Çevresinin de etkisiyle ayrılık konusunda kararlı olan Zeynep bir arkadaşına mesajla şunları söylemişti: "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de." Evet, Zeynep ilişkisini kesin bir kararlılıkla bitirmişti ama Ahmet için durum farklıydı.

BODRUM KATTA EV TUTTU

O, Zeynep'le aralarının açılmasından arkadaşlarını sorumlu tutuyor, genç kızla yeniden birlikte olmak için her yolu deniyordu. Zeynep'i ev arkadaşından zorla ayırıp, genç kıza bodrum katta bir ev tutmuştu. 24 Mayıs günü sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'ndeki o evden çağlık sesleri yükselmeye başladı. Daha önce de defalarca çığlık seslerinin yükseldiği bu evin çevresinde oturanlar her zamanki gibi yine sessiz kalmayı tercih etmiş, polisi bile aramaya gerek duymamıştı. Aslında o saatlerde o evde korkunç şeyler yaşanıyordu. Ahmet yine Zeynep'i dövmeye başladı. Bir yandan vuruyor diğer yandan tehditler savuruyordu: "Benden ayrılırsan bu, hayatının sonu olur." Zeynep gözyaşları içinde, "Bitti artık, yeter vurma" diyebiliyordu sadece. Ağır yumruk darbelerine rağmen genç kızı ikna edemeyeceğini anlayan Ahmet, hızla koştuğu mutfaktan aldığı bıçakla geri döndü. Yüzü, gözü şişen, kanlar içinde kalan Zeynep bıçağı gördüğü anda korkusu bin kat daha da artmıştı. "Ahmet, lütfen yapma" yakarışlarına rağmen Ahmet ilk bıçak darbesini vurmuştu bile.

ACIMASIZ KATİL

Zeynep önce vücudunun kanayan yerlerine sonra Ahmet'e baktı korku dolu gözlerle. Ancak, bir zamanlar sevgiyle bakan o gözlerden eser yoktu. O bildiği, tanıdığı Ahmet gitmiş, yerine acımasız bir katil gelmişti. Derken ikinci bıçak darbesi, 3'üncü, 4'üncü.... Ahmet hiç durmadan bıçağı saplayıp çıkarıyordu. Ne merhamet ne acıma... Bıçağı son kez kaldırdı Ahmet ve kendisine çaresizce bakan Zeynep'in göğsüne sapladı.

'İKİ CANA KIYDINIZ'

Her yer kan içindeydi. Ahmet üstü-başı kan içinde kalakaldı. Zeynep'in gözleri kapalıydı, hareket etmiyordu. Bir süre bekledikten sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı: "İki cana kıydınız, gözünüz aydın." Elindeki bıçağı kendi kalbine ve göğsüne de sapladıktan sonra sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ekipleri geldiğinde genç öğretmen adayı Zeynep için yapılacak bir şey kalmamıştı. Uzun zamandır, erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan ve her defasında aldığı tehditler üzerine dönmeye mecbur bırakılan Zeynep, o adamın kurbanı olmuştu. Cani bu olaydan yaralı kurtulurken, ne olduysa gencecik bir kızın hayatına olmuştu.



ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kızı mezara konulmadan önce tabutuna sarılan anne Avruz Şenpınar, cinayet zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'na lanet okudu. Acılı anne, kızının arkasından "Oy kurbanım sana Zeynep. Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil. Ben bu katili nerede görürüm. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın" diye ağıt yaktı. Avruz Şenpınar kızının mezarından güçlükle ayrıldı.





BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Şenpınar'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü ve ilk olarak Narlı Cemevi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şenpınar'ın cenazesi Bölükçam Mahallesi Mezarlığı'nda 3 yıl önce ölen babası Bayram Şenpınar'ın yanında toprağa verildi. Zeynep Şenpınar'ın Fransa'da olan ikizi Kemal ile ağabeyi Salman Şenpınar ise korona virüs nedeniyle cenazeye katılamadı.





ÜNİVERSİTE MESAJ YAYIMLADI

Zeynep Şenpınar için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bir mesaj yayınladı. "Üniversitemiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 mezunlarından #ZeynepŞenpınar'ın ölümünü derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz.



Yaşayacağı onca güzel yıla rağmen hayattan koparılan Zeynep'in ölümünün, kadın cinayetlerinin sonuncusu olmasını diliyoruz. Sevenlerinin başı sağ olsun."

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER

