Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, trafik polisleri olay yerinde inceleme yaparken trafik kazasının meydana geldiği yolda aracıyla giden D.D isimli şahıs (33), polisin dur ihtarına uymadı. Şahıs aracını yol ortasında bırakıp polisten kaçarak, yakında bulunan evine gitti. Şahıs daha sonra balkona çıkıp "Hadi gelin de ceza yazın" diyerek polislere bağırdı. Polise direnen şahsa toplam 5 bin 32 lira ceza kesildi.
FERDİ YAVUZ
Polislere böyle bağırdı “hadi gelin de bana ceza yazın” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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