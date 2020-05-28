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’da ‘kontrollü’ deniz sezonu heyecanı

Kovid-19 mücadele sürecinde normalleşme adımlarının atılmaya başlaması, tatil merkezlerinden 'da denizcilik sektörünü hareketlendirdi.

Bodrum’da ‘kontrollü’ deniz sezonu heyecanı
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Türkiye'de Kovid-19 salgınının yayılma hızındaki düşüş ve iyileşen hasta sayısındaki artışın ortaya çıkardığı olumlu tablo ile birlikte her alanda 'kontrollü sosyal hayata geçiş' çalışmaları sürüyor. Normalleşme sürecine hazırlanan sektörlerin başında ise ekonominin can damarlarından olan turizm sektörü geliyor. Ramazan Bayramı sonrası yetkililerin bildirdiği tedbirler doğrultusunda sezonu açmayı hedefleyen turistik işletmelerde heyecanlı bir bekleyiş hakim.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Tüm Yat İşletmeleri, Brokerları, Acenteleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Şeref Sevi, yat turizminin Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyledi. Turizmin dünya çapında salgından etkilendiğini vurgulayan Sevi, "Alınan önlemlerle birlikte yeni bir başlangıç yapacağız. Sektörümüzde bunun hazırlığını yapıyor. Tekneye gelenlerin, misafirlerimizin güvenli bir şekilde tatillerini yapabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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