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Haberler Muğla Evini ateşe verip ortadan kayboldu

Evini ateşe verip ortadan kayboldu

Evini ateşe verip ortadan kayboldu
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Volkan K. isimli genç yaşadığı evde yangın çıkarıp ortadan kayboldu. Bölgede evlerin birbirine yakın olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlardan Soner Ç, Yasin K. ve eşi Kezban K. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

ERDOĞAN CANKUŞ

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