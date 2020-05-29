İşkenceci çete üyeleri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri Remzican E.'yi (25) dövüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 'Tutkanlar Çetesi' üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Yürütülen operasyonda şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

ADEM ÜLKER