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Haberler Muğla İşkenceci çete üyeleri tutuklandı

İşkenceci çete üyeleri tutuklandı

İşkenceci çete üyeleri tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri Remzican E.'yi (25) dövüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 'Tutkanlar Çetesi' üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Yürütülen operasyonda şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

ADEM ÜLKER

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