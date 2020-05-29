  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira para cezası

oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira para cezası

’nın Köyceğiz İlçesinde inşaat halindeki binaya polis tarafından yapılan baskınında 1 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 35 bin 240 lira para cezası kesildi.

Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira para cezası

29.05.2020, 13:56

Edinilen bilgiye göre, Gülpınar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri dün saat 23.00 sıralarında adrese baskın düzenledi. İnşaat halindeki binanın bir odasının kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, ev sahibi T.Ö.'yü gözaltına aldı. Pencereleri köpük ve battaniye ile kapatılan evde çöp poşeti içinde iskambil ve yırtılmış adisyon kağıtları ele geçirildi. Evde yakalanan Ö.O, V.M, Z.O.M, E.Y, M.A.A, S.B, A.E ve Y.D.'ye kumar oynamaktan 9 bin 800, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 25 bin 440 lira olmak üzere toplam 35 bin 240 lira para cezası kesildi.

Öte yandan kumar oynanması için 'İmkan ve yer sağlama' suçundan adli işlem başlatılan T.Ö.'nün son 2 ay içerisinde aynı suçtan 2 kez daha gözaltına alındıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA