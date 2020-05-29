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'da ahşap ev alev alev yandı

’nın kırsal ’e ait ahşap binada çıkan yangında ev tamamen yandı.Tüpten çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, ev içindeki eşyaların tamamı yandı. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'da ahşap ev alev alev yandı

29.05.2020, 09:26

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kafaca Mahallesinde İsmail Kallem'e ait ahşap binada çıkan yangında ev tamamen yandı. Edinilen bilgiye göre, Kafaca mahallesinde İsmail Kallem'e ait evde tüp sızıntısı nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın sonrası vatandaşlar tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbar sonrası olay yerine Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.



Tek katlı ahşap binadaki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmalı sürerken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Tüpten çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, ev içindeki eşyaların tamamı yandı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

IHA

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