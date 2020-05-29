Yılmaz Özdil’'e büyük şok! Bodrum'daki kaçak yapılı villasında yıkım yarın

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de bulunan muhteşem manzaralı villasının 'ticari alan'da kalmasına rağmen 'konut' olarak inşa edildiği, 142 metrekare ruhsatı olan villanın kaçak inşaat faaliyeti ile 310 metrekareye çıkarıldığı belirlenmişti.

Eşi Hülya Özdil üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği anlaşılmıştı.

Villadaki usulsüzlüklerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Muğla İl Çevre Müdürlüğü yaptığı ilk inceleme ardından villanın yapı kayıt belgesini iptal etmişti. İptal kararında; söz konusu taşınmazın yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar alanında 'ticaret alanı'nda kaldığı, ancak yapı kayıt belgesinde yapının 'konut' amaçlı kullanıldığının beyan edildiğinin anlaşıldığı, yapının mevcut haliyle ruhsata bağlanamayacağı kaydedilmişti.

İl Çevre Müdürlüğü iptal kararını Bodrum Belediyesi ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Başsavcılık da soruşturma başlatmıştı. Çevre Müdürlüğü 3 gün içerisinde işlemlerin tamamlanmasını talep etmişti. Bodrum Belediyesi ekipleri de villada yaptıkları inceleme ardından mühürleme işlemi gerçekleştirmişti. Belediye tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında villadaki kaçak inşaat tespitleri tek tek sıralanmıştı.

YIKILIRKEN İTİRAZ ETMİŞTİ

Bodrum Belediyesi villanın kaçak bölümleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde yıkım için encümen kararı almıştı. Yılmaz Özdil'e kaçak bölümlerin yıkımı için tebligat çıkarılmıştı. Aileye, 13 Mayıs gününe kadar mühlet tanınmıştı. 13 Mayıs günü sabah saatlerinde villada yıkım başlatılmıştı.

Ancak karar uygulamaya konulduğu sırada Hülya Özdil'in avukatı Muğla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yıkım hakkında işlemi uygulayan idare savunma verinceye kadar 'yürütmeyi durdurma' kararı almıştı.

MAHKEMEDEN ÇİFTE KARAR

Geçtiğimiz günlerde ise kararla ilgili yeni bir gelişme yaşanmış, yıkım kararını veren Bodrum Belediyesi ve yapı kayıt belgesini iptal eden Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün savunmalarının mahkemeye ulaşması üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi'nden çifte karar çıkmıştı.

Mahkeme, Bodrum Belediyesi encümeninin villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin istediği yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetmişti. Ayrıca mahkeme, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmemişti.

YARIN YIKILIYOR

Tüm bu gelişmeler üzerine SABAH, Bodrum Belediyesi kaynaklarından önemli bir bilgiye ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Özdil'in villası yarın sabah yani 30 Mayıs günü yıkılacak.

Belediye'nin kaçak yapılarda bulunan eşyaların önce tahliyesine izin vereceği, ardından da yıkımın gerçekleşeceği öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

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