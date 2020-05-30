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Haberler Muğla Halikarnas’ın ağaçları katledildi

Halikarnas’ın ağaçları katledildi

’nın turizm cenneti ilçesinde tarafından dikilen okaliptüs, palmiye ve dut ağaçları budama mevsimi dışında kesildi. Uzmanlar Ocak ayından sonra budanan ağaçların kendini toparlayamayacağını söyledi.

Halikarnas’ın ağaçları katledildi
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Muğla'nın Bodrum ilçe merkezinde, Halikarnas Balıkçısı tarafından dikilen okaliptüs, palmiye ve dut ağaçları, budama mevsimi dışında kesildi, mahalle halkı tepki gösterdi. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı aradıklarını ve ulaşamadıklarını, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a durumu anlattıklarını belirten mahalle sakinlerinden gazeteci-yazar Esra Tüzün, "Burak Erbay'ı aradım yerinde inceleme yaptılar. Fakat yine kesimlere devam ettiler. Mahalle halkı yapraklarından rahatsız olduğu için kesiyorlarmış. Ziraat odalarının bu konudaki görüşlerini gönderdim. Başkan Aras, daha sonra bana pandemi nedeniyle geciktiklerini söyledi. İnsanlar ağaçlardan rahatsızmış. Bu budama adı altında yapılan bir kıyım. Cevat Şakir'in Bodrum'a getirttiği okaliptuslar belli ki pek yakında ölecek. Bodrum Belediyesi ağaç katili" diye konuştu.

OCAK'TA BUDANMALIYDI
Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de, budamaların sıcaklığın 12 derece altında olduğunda ve Ocak ayında yapılması gerektiğini, aksi halde salgın hastalıkları yaygınlaştıracağını söyledi. Melengeç, Bu mevsimde budanan ağaç kendini de toparlayamaz" dedi.



BODRUM'UN GÖNÜLLÜ BAHÇIVANI
Adını antik Bodrum'dan alan "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri. Sürgün olarak geldiği Bodrum'un belleğinde unutulmaz bir yeri var. Yaşamayı seçtiği Bodrum'da, bir doğasever olarak iz bırakmak istiyordu. Tüm parasını Paris ve Londra'dan ısmarladığı tohumlara harcarmış. Bodrum'un birçok yerine okaliptüs, mimoza, palmiye, grevilla ve amber dikmiş, diktiği ağaçların takibini de yapmış.

Adem ÜLKER

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