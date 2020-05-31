Uzunyalı mevkiinde bulunan sahil bandında yiyecek arayan domuzlar ve yavruları ekipler tarafından düzenlenen plajlarda yürüyüp yiyecek aradı. Meraklı vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada yer aldı.
Turizm sezonunun başlaması ile birlikte domuz sürülerinin tekrar sahil bantlarında görülüp görülmeyeceği vatandaşlar arasında merak konusu oldu.
İHA
Marmaris’te domuzlar sahile indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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