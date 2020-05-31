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’te domuzlar sahile indi

’nın ilçesinde 1 Haziran tarihinde açılması planlanan plajlarda ve sahil bandına inen domuz sürüleri yiyecek aradı. paylaşılan görüntüler vatandaşı tedirgin etti.

Marmaris’te domuzlar sahile indi

31.05.2020, 15:44

Uzunyalı mevkiinde bulunan sahil bandında yiyecek arayan domuzlar ve yavruları ekipler tarafından düzenlenen plajlarda yürüyüp yiyecek aradı. Meraklı vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada yer aldı.


Turizm sezonunun başlaması ile birlikte domuz sürülerinin tekrar sahil bantlarında görülüp görülmeyeceği vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

İHA

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