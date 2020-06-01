45 günlük esaret Bodrum’da bitti

Muğla Bodrum açıklarına demir atan Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer gemisinde korona virüs salgını nedeniyle 45 gündür mahsur kalan 27 Türk vatandaşı kurtarılarak Bodrum'a getirildi. Kruvaziyer gemisi, yaklaşık 2 ay önce çıktığı Mısır seferinin ardından salgın nedeniyle hiçbir limana giriş yapamamıştı. Gemi son olarak Yunanistan'ın Atina şehri açıklarına demir attı ancak burada da limana yanaşmasına izin verilmeyince, 501 mürettebatıyla deniz açığına demir atarak beklemeye başladı. Gemide çalışan ve sözleşme süreleri dolan 27 Türk vatandaşı da ülkeye dönemedi. Türk yetkililerin devreye girmesiyle Atina'dan yola çıkan dev yolcu gemisi, sabah erken saatlerde Bodrum açıklarına demir attı. Bodrum limanından çıkan bir bot, gemiye 6 sefer yaparak 27 Türk vatandaşını gruplar halinde aldı. Valizleri dezenfekte edilen ve ateşleri ölçülen vatandaşlar, Bodrum Limanı'ndaki işlemlerinin ardından yaşadıkları şehirlere gönderildi.







TUBA AYHAN