Firari Dündar’ın kaçak villasının yıkım tarihi belli oldu!

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'ın tapuda ortak olarak üzerlerine kayıtlı olan Bodrum'un gözde semtlerinden Kumbahçe'de hazine arazisi üzerine yapılan villanın tahliye edilmesi için Bodrum ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı gönderilen yazının Dündar ailesinin İstanbul'daki adresindeki çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi.



Sabah, muhabirinin edindiği bilgiye göre, tebliğ edilen yazıda, "11 Haziran tarihine kadar hazine arazisi üzerine imara aykırı olarak yapılan kısımların tahliye edilmesi, aksi takdirde kamu tarafından yıkılacağı" ifadesine yer verilmiş.





15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan Can Dündar, villadaki kaçak kısımları 11 Haziran tarihine kadar yıktırmazsa belediye ekipleri veya Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yıkılacak. MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılan gazeteci-yazar Can Dündar'ın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasının havuzu dışında, "Pergole, asma balkon ve çardak" kısımlarının da kaçak olarak yapıldığını belirlendi.





Sabah muhabirinin aldığı bilgiye göre, MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılan gazeteci-yazar Can Dündar'ın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü konunun basında gündeme gelmesinin ardından Bodrum Belediyesine bir yazı yazarak, söz konusu villadaki imara aykırı kısımların tespitini istedi.



Bu yazışma sonrasında Can Dündar ve eşi üzerine kayıtlı villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi Yapı ve İmar ekipleri villanın havuzu dışında, "Pergole, asma balkon ve çardak" kısımlarının da kaçak olarak yapıldığını belirledi.



UYDU FOTOĞRAFLARIYLA TESPİT EDİLDİ…

Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı bu tespit sonrasında Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de uydu fotoğraflarından söz konusu villada ki kaçak kısımların tespit etti. Tespit edilen kaçak ve kaçak olarak yapılan "Havuz, pergole, asma balkon ve çardak " bölümlerinin hiç birinin Yapı Kayıt Belgesi" olmadığı da kayıtlardan belirlendi.





11 HAZİRAN'DA YIKILACAK….

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'ın tapuda ortak olarak üzerlerine kayıtlı olan Bodrum'un gözde semtlerinden Kumbahçe'de hazine arazisi üzerine yapılan villanın tahliye edilmesi için Bodrum ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı gönderilen yazının Dündar ailesinin İstanbul'daki adresindeki çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi.



Sabah, muhabirinin edindiği bilgiye göre, tebliğ edilen yazıda, "11 Haziran tarihine kadar hazine arazisi üzerine imara aykırı olarak yapılan kısımların tahliye edilmesi, aksi takdirde kamu tarafından yıkılacağı" ifadesine yer verilmiş.



15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan Can Dündar, villadaki kaçak kısımları 11 Haziran tarihine kadar yıktırmazsa belediye ekipleri veya Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yıkılacak.



Bu arada, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan Can Dündar'ın eşi de geçtiğimiz yıl yanına gitmişti.

SABAH/ KENAN GÜRBÜZ

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