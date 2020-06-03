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'da dehşet verici olay! Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi

'nın Fethiye ilçesinde içinde bulunduğu evi yaktığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre annesiyle birlikte yaşayan Ş.K, 1169 Sokak'taki evlerini, annesi evden ayrıldıktan sonra kapısını kilitleyerek ateşe verdi.

Muğla'da dehşet verici olay! Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi

03.06.2020, 09:02

Muğla'nın Fethiye İlçesinde evi yakıp, kendini de içeriye kilitleyen kişi hastanede hayatını kaybetti. Olay Yeni Mahalle 1169 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan Ş.K, annesini evden çıkartıp, daha sonra kendini içeriye kilitleyip evi ateşe verdi.



Evden Dumaların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Evin kapısını kırıp yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ekipleri, Ş.K'yı baygın bir şekilde buldu.



Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde Ş.K'ya yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ş.K'ya hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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