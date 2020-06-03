MUSKİ’den iki yıldır öğrenci yurduna su yok

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yapımı devam eden 4 bin kişilik kız ve erkek öğrenci yurduna MUSKİ tarafından 2 yıldır su ve kanalizasyon bağlanmadığını öne sürdü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

BAŞVURU YAPTILAR

Mete, basın toplantısında, 83 bin lira zarar eden bir işletmenin 121 bin lira huzur hakkı aldığını açıklayan Mete, "Bu parayı alırken insanın huzuru kaçar. Ama bunca zarar eden bir yerde hangi yüzle bu şirketi yönetenler huzur hakkı alıyorlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2018'de inşaatına başladığı 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatı sürüyor. Projenin ilk etabı olan 2 bin kişilik erkek öğrenci yurdu Eylül'de açılacak. İnşaata başlandığında Kredi ve Yurtlar Kurumu, Büyükşehir Belediyesi'ne, su ve kanalizasyon hizmeti için başvuruda bulundu. Aradan 2 yıl geçtiği halde MUSKİ hiçbir çalışma yapmadı" diye konuştu.

ADEM ÜLKER