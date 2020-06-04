Annesine kızıp kendini ateşe verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen adam ailesini dışarı çıkardıktan sonra kendini kilitlediği evi ateşe verdi. Genç adam yanarak can verdi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Olay, önceki gece geç saatlerde Fethiye Yeni Mahalle'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şinasi Korkmaz, ağabeyi S.K. ve annesi N.K. ile tartışmaya başladı. Ağabeyi S.K. evden çıktı, Şinasi Korkmaz ardından da annesini evden çıkardı. KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Komşuları polisi arayarak aile içi şiddet ihbarında bulundu. Polisi gören Korkmaz kendini eve kilitledi. Polis kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı sırada Korkmaz evi ataşe verdi. Kısa sürede alevler evi kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek Şinasi Korkmaz'ı ağır yaralı halde evden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Korkmaz hayatını kaybetti.





Murat YALÇIN