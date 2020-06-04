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Annesine kızıp kendini ateşe verdi

’da yaşayan 36 yaşındaki Şinasi Korkmaz, ağabeyi ve annesiyle tartıştı. Onları dışarı çıkardı, kendini eve kilitledi. Evi ateşe veren Korkmaz yanarak öldü.

Annesine kızıp kendini ateşe verdi
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen adam ailesini dışarı çıkardıktan sonra kendini kilitlediği evi ateşe verdi. Genç adam yanarak can verdi.

TARTIŞMA YAŞANDI
Olay, önceki gece geç saatlerde Fethiye Yeni Mahalle'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şinasi Korkmaz, ağabeyi S.K. ve annesi N.K. ile tartışmaya başladı. Ağabeyi S.K. evden çıktı, Şinasi Korkmaz ardından da annesini evden çıkardı. KOMŞULAR POLİSİ ARADI
Komşuları polisi arayarak aile içi şiddet ihbarında bulundu. Polisi gören Korkmaz kendini eve kilitledi. Polis kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı sırada Korkmaz evi ataşe verdi. Kısa sürede alevler evi kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek Şinasi Korkmaz'ı ağır yaralı halde evden çıkardı. Hastaneye kaldırılan Korkmaz hayatını kaybetti.


Murat YALÇIN

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