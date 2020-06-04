  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum - Milas Havalimanında iç hat seferleri bugün başladı

Bodrum - Milas Havalimanında iç hat seferleri bugün başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 aydır iç-dış hat uçuşlarının durduğu Milas - Bodrum Havalimanında, iç hat seferleri alınan tedbirlerin ardından bugün başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması zorunluluğu bulunuyor.

Bodrum - Milas Havalimanında iç hat seferleri bugün başladı

04.06.2020, 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,11:33

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ayı aşkın süredir iç-dış hat uçuşlarının durduğu Milas - Bodrum Havalimanında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından dün iç hat seferleri alınan tedbirlerin ardından bugün başladı.

Milas Kaymakamı Milas - Bodrum Havalimanı Mülki idare Amiri Eren Arslan, kısıtlamaların kalkmasıyla iç hat seferlerine başlanıldığını belirtti. Havalimanı'nda 'Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne' uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.


Tüm terminal dezenfekte edildi. Tüm çalışanlara eğitim verildi ve görev alanlarına göre uygun koruyucu ekipman sağlandı.
Terminalin tüm giriş noktalarına yolcu ve çalışanların vücut ısılarını ölçmek üzere termal kameralar yerleştirildi. Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi.



Genelgeye uygun olarak ilk aşamada havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması zorunluluğu bulunuyor.

"Çok şükür kuşlarımıza tekrar kavuştuk" diyerek uçuşların başladığını müjdeleyen Kaymakam Arslan, "Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi uyarınca alınması gereken tedbirlere göre gerekli düzenlemeleri tamamlanan havalimanımızda uçuşlar başladı" dedi.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum - Milas Havalimanında iç hat seferleri bugün başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA