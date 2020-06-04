Kaçak bölümlerin yıkımı 5 günde bitmedi

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kontrolünde yıkılan villanın kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor. 30 Mayıs günü sabah saatlerinde Özdil'in villasına gelen işçiler kaçak olan bölmelerin pencerelerin, kapılarını söküp bahçe içerisine koyduktan sonra 5 gündür yıkıma devam ediyor. ilk olarak jenaratör odası ve müştemilatı yıkan işçiler bugünde yıkıma devam etti. Bodrum belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur sitesinde bulunan Özdil'in villasından günlük inceleme yapıyor.





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Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil'in 2018 yılında imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu gün yüzüne çıkmıştı.

TUBA AYHAN