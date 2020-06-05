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Haberler Muğla Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris'te deniz dibi temizliği yaptı

ekipleri 'te temizliği yaptı

'nın ilçesinde, dalgıçları 5 Haziran 'nde temizliği gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris'te deniz dibi temizliği yaptı

05.06.2020, 23:15

Marmaris Güney Ege Grup Komutanlığı dalgıç ekibi, Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Marmaris Belediyesi ekipleri de karadan dalgıçlara destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren deniz dibi temizliğinde çıkarılan, evsel atık, plastik, metal, cam şişe, alışveriş arabası ile araç lastikleri sergilendi.

Belediye temizlik ekiplerince de ilçenin girişindeki Karadere Seyir Terası bölgesinde, 10 torba atık toplandı.

Öte yandan, Marmaris Belediyesine yaz sezonunda mavi bayraklı işletmeler ve vatandaşlarla iş birliği halinde yaptığı çevre temizliği farkındalık çalışmalarından dolayı TÜRÇEV tarafından "En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri" ödülü verildi.

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