Fethiye’de motosiklet devrildi, sürücü öldü

Muğla Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü. Burak Gök (30), idaresindeki 48 GN 022 plakalı motosikletle Karagedik mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Savrulan genç kafasını kaldırıma çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gök'ün cansız bedeni otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MURAT YALÇIN