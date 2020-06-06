  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla polisi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor! Uyuşturucuları sakladıkları yer şaşkınlık yarattı

polisi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor! Uyuşturucuları sakladıkları yer şaşkınlık yarattı

'da yapan tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar sıklaştırıldı. Muğla'nın , Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, Norkatik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada uyuşturucuları barlarda kullanılan mumların içine sakladıkları ortaya çıktı.

Muğla polisi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor! Uyuşturucuları sakladıkları yer şaşkınlık yarattı

06.06.2020, 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,12:57

Yaz sezonunda vatandaşları zehirlemek için hazırlık yapan uyuşturucu tacirlerine yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından operasyonlar sıklaştırıldı.


Muğla'nın Bodrum, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde, Norkatik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Yakalanan 17 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Operasyonlarda 100 gram taş Kokakin, 2 parça halinde 12.47 gram eroin, 16 adet ecstasy hap 0.43 gram bonzai, ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin üst torbacı olduğu ve altında bulunan şahıslara da uyuşturucu madde sattırdığı tespit edildi. Örgütlü suç kapsamında değerlendiren olayda belirlenen adreslerde yapılan aramada uyuşturucuları barlarda kullanılan mumların içine sakladıkları ortaya çıktı.
Narkotik ekipleri tarafından Muğla'nın üç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda F.G., S.G., Z.D., O.K., E.U ve Ö.U. isimler gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

IHA

Ev yangınında cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla polisi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor! Uyuşturucuları sakladıkları yer şaşkınlık yarattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA