Muğla'da orman yangını!

Son dakika haberi...Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Milas Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA
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