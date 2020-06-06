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'da orman yangını!

Son dakika haberi... 'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını!

06.06.2020, 12:40 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,13:01

Son dakika haberi...Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Milas Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA

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