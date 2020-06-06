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'da yunusların dansı görsel şölen oluşturdu!

'da yunusların dansı görsel şölen oluşturdu. , açıkları ve ’da görülen balıkları bu defa 'te görüldü.

Muğla'da yunusların dansı görsel şölen oluşturdu!

06.06.2020, 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,13:16

Son günlerde Gökova Körfezi, Datça açıkları ve Bodrum'da görülen Yunus balıkları bu defa Marmaris Körfezinde ortaya çıktı.

Marmaris'te bir gezi teknesinde çalışan Vedat Sular, Marmaris Körfezinde tekne seyir halinde iken Yunuslar ile karşılaştı. Tekne ile birlikte uzun süre yan yana yüzen Yunus balıkları görsel şölen sundu.

Tekne ile yan yana yüzen üç Yunus balığı, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu. Teknede görevli Vedat Sular bu anları cep telefonu ile kaydetti.

IHA

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