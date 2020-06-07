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Haberler Muğla “AK Parti’nin yaptığı kanalizasyonu bile çözemediniz”

’nin yaptığı kanalizasyonu bile çözemediniz”

“AK Parti’nin yaptığı kanalizasyonu bile çözemediniz”
Giriş Tarihi: 7.6.2020
CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nun AK Parti ve İl Başkanı Kadem Mete'yi hedef alan açıklamalarının ardından Kadem Mete de bir açıklama yaptı. Mete, 21 yıldır Muğla'da belediye başkanlığı yapan Osman Gürün'ün kanalizasyon sorununu bile çözemediğini belirterek, "Daha yakın zamana kadar Muğla'nın merkezindeki Valilik Binası'nın fosseptiğini bile vidanjör ile çözülüyorken bizim yurtlar için çözüm beklememiz fazla iyimserlik olur" dedi. Zeybekoğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını da belirten Mete, "Verilen rakamlar su ile alakalı. Biz kanalizasyondan bahsediyoruz" diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ
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