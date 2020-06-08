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Haberler Muğla Bodrum'da 41 sığınmacı kurtarıldı

'da 41 kurtarıldı

'nın ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 41 kurtarıldı.

Bodrum'da 41 sığınmacı kurtarıldı

08.06.2020, 20:35

Yunanistan'ın, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere karşı zulmü devam ediyor...

Çatal Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye gitti.

41 SIĞINMACI KURTARILDI

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen lastik botta tespit edilen 41 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi. Sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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