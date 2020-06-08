  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Korkunç kazada ölümden döndü! Sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı

Korkunç kazada ölümden döndü! Sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı

Son dakika... Dalaman-Fethiye karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü takla atan araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Kaza sonrası araçta büyük hasar oluşurken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Korkunç kazada ölümden döndü! Sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı

08.06.2020, 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020,12:38

Edinilen bilgiye göre, Dalaman-Fethiye karayolunda gece seyir halindeki Pınar Göl yönetimindeki 48 ADA 986 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 ambulansı ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Pınar Göl, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası araçta büyük hasar oluşurken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

İzmir'de ikinci el otomobile rağbet arttı! Esnaf satacak araba bulamıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korkunç kazada ölümden döndü! Sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA