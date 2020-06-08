  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla ve İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ve 'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşları istismar ederek yüksek faizli borçlandırıp senet imzalatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Muğla ve İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

08.06.2020, 17:39

Muğla ve İzmir'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan C.A, F.A, Ü.A. ve N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.A. ve F.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ü.A. ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, 6 silah, kesici ve delici alet ile çok sayıda suç delili ele geçirilmişti.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla ve İzmir'deki tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA