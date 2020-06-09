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Haberler Muğla Belediyede etek altı görüntü skandalı

Belediyede etek altı görüntü skandalı

Belediyede etek altı görüntü skandalı
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kadının, merdiven çıkarken telefonla etek altı görüntülerini çektiği ileri sürülen ve kendisi de Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir erkek hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Erkek çalışanın, kadın çalışan merdiven çıktığı sırada birden fazla kez etek altı görüntüsünü çektiği ve bu görüntüleri sahte isimle açılan sosyal medya hesabından da paylaştığı ileri sürüldü.

FERDİ YAVUZ

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