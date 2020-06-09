Ev satmak için Datça’ya gelip kaybolan şahsın cesedi bulundu

İstanbul'dan geçtiğimiz gün damadının evini satmak için Datça'ya gelen 74 yaşındaki şeker hastası Tanju Erkut, en son Datça-Bodrum Feribot iskelesinde bilet alırken görüldü. Seferler iptal edildiği için Bodrum'a gitmediği ortaya çıkan yaşlı şahıstan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerini bildirerek yardım istedi.



Yaklaşık 50 saatten bu yana devam eden arama yapan ekipler, Datça ve çevresinde aramdık yer bırakmadı. Polis, jandarma, Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME)'nin de katıldığı arama çalışmalarında son olarak Özbel yakınlarındaki inşaatlara da arayan ekipler bir binanın üst katında yaşlı şahsın cesedi ile karşılaştı.





Güvenlik güçleri tarafından olay yeri çalışmaları yapılırken, Cumhuriyet Savcısı da 74 yaşındaki Tanju Erkut'un ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Bulunduğu yerden alınan yaşlı şahsın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA