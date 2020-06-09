Neredeyse ölüyordu

Muğla'nın Dalaman-Fethiye karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü takla atan araçtan yaralı olarak kurtarıldı. ÖNCEKİ gece Pınar Göl, yönetimindeki 48 ADA 986 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü Pınar Göl, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası araçta büyük hasar oluştu.

FERDİ YAVUZ