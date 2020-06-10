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İztuzu manzaralı kaçak yapılar yıkılıyor

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen 'nın Ortaca ilçesindeki 'nı kuşbakışı gören Gökbel Mahallesi’ndeki imara aykırı 33 konutun yıkım çalışmalarına başlandı.

İztuzu manzaralı kaçak yapılar yıkılıyor
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel Mahallesi'ndeki imara aykırı 33 konutun yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ağustos ayında Muğla'ya yaptığı ziyarette kentte İmar Planı'na aykırılıkları tespit edilen birçok projenin durdurulacağını açıklamıştı. Dün de İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel'de imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 33 projenin yıkım işlemine başlandı. Ortaca Belediyesi'ne ait iş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.

ÖMER KUNDAKÇI

İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların yıkımına başlandı Firari Can Dündar'ın kaçak villasında yıkım sürüyor

İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların yıkımına başlandı
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