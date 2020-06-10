Yunan yetkiliden Türkiye itirafı

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sonrası gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Savunma Bakan Yardımcısından çok konuşulacak bir itiraf geldi. Ülkesinin her türlü kötü senaryoya hazır olduğunu belirten Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Başkan Erdoğan'ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili, "Erdoğan'ın söylediklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet Türkiye'nin birçok imkanı var" ifadesini kullandı. Öte yandan Yunanistan ve İtalya arasında, İyon Denizi'nde Ekonomik Münhasır Bölge sınırlandırma anlaşması imzalandı. Yunan basınındaki haberlerde, Atina yönetiminin Türkiye korkusuyla destek aradığı başlıkları atıldı.