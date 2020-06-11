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Haberler Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı

Çevre ve : Deniz temizliği yaptığımız 'ndaki tablo içimizi acıttı

Çevre ve , "Deniz temizliği yaptığımız 'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı

11.06.2020, 19:00

Bakan Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.

"DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM"

"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."

İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların yıkımına başlandı

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