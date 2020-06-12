Haberler Muğla Belediyeye kızan adam kendini yakmaya kalktı

Belediyeye kızan adam kendini yakmaya kalktı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir zincir markette sorumlu olan Mert Ş. isimli şahıs, CHP'li Datça Belediyesi'nin kendisine sık sık ceza kestiğini söyleyip belediyenin uygulamalarının haksız olduğunu gerekçe göstererek kendisini yakmaya kalktı.

Giriş Tarihi: 12.6.2020