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Belediyeye kızan adam kendini yakmaya kalktı

'nın Datça ilçesinde bir zincir markette sorumlu olan Mert Ş. isimli şahıs, 'li Datça Belediyesi'nin kendisine sık sık ceza kestiğini söyleyip belediyenin uygulamalarının haksız olduğunu gerekçe göstererek kendisini yakmaya kalktı.

Belediyeye kızan adam kendini yakmaya kalktı
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Market önünde üzerine benzin döküp kendisini yakacağını belirterek bağırmaya başlayan şahsı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Mert Ş. belediye ekiplerince el konulan mallarının geri iade edileceği sözünün verilmesinin ardından eylemine son vererek polis ekiplerine teslim oldu. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.

FERDİ YAVUZ

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