Market önünde üzerine benzin döküp kendisini yakacağını belirterek bağırmaya başlayan şahsı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Mert Ş. belediye ekiplerince el konulan mallarının geri iade edileceği sözünün verilmesinin ardından eylemine son vererek polis ekiplerine teslim oldu. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.
FERDİ YAVUZ
Belediyeye kızan adam kendini yakmaya kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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