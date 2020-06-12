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Haberler Muğla Çadır kampları hazırlıklarını tamamladı

Çadır kampları hazırlıklarını tamamladı

Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmesi ile tatil sezonunun da açılması merkezlerini canlandırdı. Konaklama tesislerinde alınan üst düzey önlemler sayesinde güvenli turizm bölgelerinin başında gelirken bu yıl otelleri tercih edenlerin yanı sıra doğal ortamda çadır tatili yapmak isteyenlerin de çoğunlukta olduğu görüldü.

Çadır kampları hazırlıklarını tamamladı

12.06.2020, 11:23

Marmaris'in en güzel koylarından olan Hisarönü Mahallesi'nde çadır kamp alanları hazırlanmaya ve misafirlerini kabul etmeye başladı.

Kocaeli'nden motosiklet ile gelen Erkut Başaran (20) ve Ömer Duran (20) "İlk defa çadır tatiline çıktık bundan sonra da sürekli çadırda tatil yaparız. Yanımızda dezenfektanlarımız, maskelerimiz var. Sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz" diyerek keyifli bir çadır tatili yaptıklarını söylediler.



İstanbul'dan kendi aracı ile çadır tatiline gelen 36 yaşındaki pazarlama sorumlusu Turgay Demir ise "Çadır tatilini daha çok tercih ediyorum. Bu yıl pandemiden dolayı tek başıma çıktım, çadırda kalmaktan çok rahatım" diyerek bir sonraki rotasının Fethiye olduğunu ve orada da çadır tatili yapacağını belirtti.



Kamp alanının işletmecisi Selma Evcan gelen talepler doğrultusunda kamp alanını hazırladıklarını belirterek bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alanı hazırladıkları için geçen yıllarda 50 çadırla hizmet verdikleri alanda bu yıl 25 çadırla hizmet verdiklerini söyledi. Evcan, "Rezervasyonlarımız gün geçtikçe artıyor. İnsanlar doğanın içinde kalabalıktan uzak tatil istiyor ondan kamp alanlarını tercih ediyorlar'' dedi.



Kamp alanlarına gelenlerin girişi ateşi ölçüldükten sonra yapılırken alanda sosyal hayat maskeli ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılıyor.

İHA

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