Kontrolden çıktı bariyere çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Fatih Gökçe, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gökçe'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MURAT YALÇIN
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