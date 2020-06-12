Haberler Muğla Muğla'da feci kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Muğla'da feci kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Muğla'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı sürücülere yardım ederken, sağlık ekiplerine de durumu bildirdi.

12.06.2020, 09:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,10:05