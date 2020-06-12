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'da korkutan ! İçeride kalan kedileri kurtardı

'da ocakta unutulan yemek, çıkardı. Çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, içeride mahsur kalan iki yavru kediyi olay yerine gelen ekipleri kurtardı.

Muğla'da korkutan yangın! İçeride kalan kedileri itfaiye kurtardı

12.06.2020, 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,09:53

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ocakta unutulan yemek, yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan iki yavru kedi kurtarıldı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Mumcular Mahallesi 201 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen A.U. (51), mutfakta hazırladığı yemeği ocağa koyup salona geçti. A.U.'nun ocakta unuttuğu yemek yangın çıkmasına neden oldu. Mutfaktan duman çıktığını gören A.U., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde bulunan iki yavru kediyi de kurtardı. Evin mutfak kısmı kullanılmaz hale geldi.

DHA

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