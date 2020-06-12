Haberler Muğla Muğla'da korkutan yangın! İçeride kalan kedileri itfaiye kurtardı

Muğla'da korkutan yangın! İçeride kalan kedileri itfaiye kurtardı

Muğla'da ocakta unutulan yemek, yangın çıkardı. Çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale gelirken, içeride mahsur kalan iki yavru kediyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

12.06.2020, 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,09:53