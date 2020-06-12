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Haberler Muğla Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'da operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, bin 683 litre etil alkol, 534 alkol kiti, 300 kilogram bandrolsüz tütün, bin 100 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

12.06.2020, 19:16

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, turizm merkezlerinde sahte içki sattığı tespit edilen kişileri takibe aldı.

Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından, M.K. ve F.H'nin kiraladıkları depo ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bin 683 litre etil alkol, 534 alkol kiti, 300 kilogram bandrolsüz tütün, bin 100 doldurulmuş makaron, bin 750 kutu sigara sarma kağıdı, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, tarihi eser niteliği taşıyan mühür ve 5 sikke ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

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