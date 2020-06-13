Muğla'nın Dalaman-Fethiye çevre yolunda 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yunus Yavuzer'in kullandığı motosiklet 200 metre sürüklenirken Yavuzer asfalta savruldu. Yavuzer'e olay yerinde ilk müdahale yapılırken, her iki motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 29 yaşındaki Yunus Yavuzer hayatını kaybetti. Ergün D'nin tedavisi sürüyor.
MURAT YALÇIN
İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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