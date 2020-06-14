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Haberler Muğla Bodrum'da çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik zarar gördü

'da çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik zarar gördü

'nın ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri ölürken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Bodrum'da çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik zarar gördü

14.06.2020, 18:54

Dirmil Mahallesi Bağarası mevkisindeki tarım arazisinde temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

1 KAPLUMBAĞA ÖLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Öte yandan alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri ölürken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı.




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