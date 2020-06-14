Dirmil Mahallesi Bağarası mevkisindeki tarım arazisinde temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
1 KAPLUMBAĞA ÖLDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Öte yandan alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri ölürken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Bodrum'da çıkan yangında 5 dönüm zeytinlik zarar gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.