Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümü yıkıldı, geride ormana verdiği tahribat kaldı!

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.





HAVADAN ORMANA VERDİĞİ TAHRİBAT GÖRÜNTÜLENDİ

Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi. Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

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Gezi Parkı kalkışmasına öncülük eden, yakılıp yıkılan binalar, basın araçları önlerinde sırıtarak fotoğraflar çektiren ve ekranlarda "Bu çocuklar 3 tane ağacın yıkılmasına karşı direniyor" edebiyatı yapan Can Dündar'ın ağaca ve yeşile ne kadar önem verdiği de bu tablo ile ortaya çıkmış oldu.

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