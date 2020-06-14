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Haberler Muğla Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümü yıkıldı, geride ormana verdiği tahribat kaldı!

Firari 'ın villasının kaçak bölümü yıkıldı, geride ormana verdiği tahribat kaldı!

Firari 'ın Muğla 'daki lüks villasının imara aykırı bölümlerinde yıkım tamamlandı. Yıkım sonrası ortaya çıkan görüntü Dündar'ın ağaç sevgisinin sözde olduğunu ve ormana verdiği büyük tahribatı ortaya çıkardı.

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümü yıkıldı, geride ormana verdiği tahribat kaldı!

14.06.2020, 13:29

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.



HAVADAN ORMANA VERDİĞİ TAHRİBAT GÖRÜNTÜLENDİ
Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi. Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

GEZİ'DE EDEBİYAT YAPIYORDU, MESELE KENDİ VİLLASINI KAÇAK ŞEKİLDE BÜYÜTMEK OLUNCA ORMANI TANIMAZDAN GELMİŞ!
Gezi Parkı kalkışmasına öncülük eden, yakılıp yıkılan binalar, basın araçları önlerinde sırıtarak fotoğraflar çektiren ve ekranlarda "Bu çocuklar 3 tane ağacın yıkılmasına karşı direniyor" edebiyatı yapan Can Dündar'ın ağaca ve yeşile ne kadar önem verdiği de bu tablo ile ortaya çıkmış oldu.

Can Dündar’ın kaçak havuzu da yıkıldı! Kaçak villanın yıkımı 10 gün daha sürecek Tam 11 gün oldu! Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım yavaşlıkta rekor kırdı Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın kaçak villalarındaki yıkım günlerdir bitmedi!

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