CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Aylardır bitmedi...

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu açıldı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dünya incisi Bodrum'un gündemi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitmeyen 800 metrelik düzenlemeyle çalkalanmıştı.

Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular'ın tepkileri üzerine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.





Gürün açıklamasında bugünü işaret ederek, "Bodrum limanımız yenilenen yüzüyle 15 Haziran'da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Güzel Bodrumumuza yakışan hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olacağız" demişti.





TARİH VERDİ, ÇUVALLADI

Ancak bugün 15 Haziran olmasına rağmen söz konusu çalışmalar tamamlanmadı. Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi halen devam ediyor… CHP'li Başkan'ın söz verdiği tarihte çalışmaların bitmemesi aylardır sabırla bekleyen Bodrumlular'ın tepkisini çekiyor.

Hayrettin Şaşmaz /Sabah

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o sözlerine tepkiler çığ gibi