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Haberler Muğla CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Aylardır bitmedi...

’li Büyükşehir Belediye Başkanı yine çuvalladı! Aylardır bitmedi...

Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan ’nin gözde tatil yeri Bodrum’un başı 800 metreye yayılan meydan-liman düzenlemesi ile dertte... Büyükşehir Belediyesi’nin aylardır bitiremediği Bodrum ve ’nin ’da bitirileceğini açıklayan Belediye Başkanı yine çuvalladı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Aylardır bitmedi...

15.06.2020, 14:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,14:47

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu açıldı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dünya incisi Bodrum'un gündemi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitmeyen 800 metrelik düzenlemeyle çalkalanmıştı.

Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular'ın tepkileri üzerine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.

Gürün açıklamasında bugünü işaret ederek, "Bodrum limanımız yenilenen yüzüyle 15 Haziran'da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Güzel Bodrumumuza yakışan hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olacağız" demişti.

TARİH VERDİ, ÇUVALLADI
Ancak bugün 15 Haziran olmasına rağmen söz konusu çalışmalar tamamlanmadı. Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi halen devam ediyor… CHP'li Başkan'ın söz verdiği tarihte çalışmaların bitmemesi aylardır sabırla bekleyen Bodrumlular'ın tepkisini çekiyor.

Hayrettin Şaşmaz /Sabah

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o sözlerine tepkiler çığ gibi

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